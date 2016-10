Merkel verspricht Mali mehr Hilfe für unruhigen Norden BITTE ENTSCHULDIGEN SIE DIE BEEINTRÄCHTIGE TON-QUALITÄT BEI DER REDE MERKELS Mali war die erste Station für Angela Merkel am Sonntag. Auf ihrer dreitägigen Reise nach Afrika will die Bundeskanzlerin unter anderem ausloten, wie man afrikanischen Ländern bei der Eindämmung der illegalen Migration helfen kann - auch im Eigeninteresse. Denn in diesem Jahr werden 130.000 bis 140.000 Migranten und Flüchtlinge erwartet, die über Nordafrika und das Mittelmeer in die EU kommen. Aus Mali selbst kämen zwar vergleichweise wenige Menschen nach Deutschland, sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem malischen Präsidenten, Ibrahim Boubacar Keita. "Aber hier geht es um Mali als Duchgangsland von Drogenschmuggel, aber potenziell auch der Frage, dass Menschenschleusungen hier stattfinden könnten und deshalb haben wir ein ureigenstes Interesse an der Stabilisierung des Landes." Merkel versprach mehr Hilfe für den unruhigen Norden Malis. "Eine Migrationspartnerschaft allgemein bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen für die jeweils spezifische Situation in einem Land. Und das wir eben auch vom Präsidenten gehört haben, bedeutet bezüglich Mali vor allem: Stabilisierung, Friedensschaffung, Umsetzung des Friedensabkommen, Schutz der Grenzen, damit gerade auch der Drogenschmuggel, der eine Einnahmequelle für alle fundamentalistischen Kräfte hier ist, unterbunden wird." Im Anschluss an die Pressekonferenz traf sich Merkel mit Bundeswehrsoldaten, die im Rahmen der UN-Stabilisierungsmission Minusma in Mali stationiert sind. Auch in Niger, der zweiten Station ihrer Afrikareise, will Merkel dort stationierte Bundeswehr-Soldaten sprechen.