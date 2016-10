Live: Terrorverdächtiger von Chemnitz hatte Kontakt mit IS

Anti-Terror-Ermittlungen haben in Chemnitz und Leipzig seit Samstag zur Sicherstellung von Sprengstoff und zu vier Festnahmen geführt. Am Montagmorgen wurde der 22-jährige Syrer Dschaber al-Bakr festgenommen, der im Verdacht steht, mit dem IS in Kontakt zu stehen und einen Anschlag auf deutschem...