Trump und Clinton legen in TV-Duell die Handschuhe ab Zu Beginn des zweiten TV-Duells zwischen Donald Trump und Hillary Clinton gab es noch nicht einmal einen Handschlag zwischen den beiden Kontrahenten. Wenig freundlich war es auch, was sich die beiden Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten im Anschluss zu sagen hatten. Im Mittelpunkt stand gleich zu Beginn das Video, in dem sich Trump 2005 sexistisch über Frauen äußerte. Er sei nicht stolz darauf, was er gesagt habe, sagte Trump. Es habe sich aber um Gerede gehandelt, wie es in Umkleidekabinen von sich gegeben werde. In Wirklichkeit hab er den größten Respekt vor Frauen, das wisse jeder. Stattdessen warf Trump Clintons Ehemann Bill Clinton vor, sich viel schlimmer gegenüber Frauen verhalten zu haben. Clinton sprach Trump die Eignung als Präsident ab. Das Video zeige genau, wer Trump wirklich sei. Er habe Frauen beleidigt, erniedrigt und beschämt. Sie forderte den Präsidentschaftskandidat der Republikaner auf, die Verantwortung für seine Äußerungen und Handlungen zu übernehmen. Trump drohte Clinton sogar mit Gefängnis, sollte er im November gewählt werden. Grund sei ihr Umgang mit E-Mails als Außenministerin. Er kündigte an, als Präsident einen Sonderstaatsanwalt einzusetzen, der sich seine Kontrahentin vornehmen solle. Clinton räumt Fehler im Umgang mit E-Mails als Außenministerin ein. Sie nehme den Umgang mit geheimen Material aber sehr genau. Die Vorwurf Trumps, sie habe E-Mails gelöscht, sei nicht wahr. Die Debatte fand diesmal als sogenanntes "Town Hall Meeting" statt. Eingeladene Bürgen konnten ihre Fragen direkt an die Kandidaten stellen. Themen dabei: die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama, Einwanderung und der Krieg in Syrien. Trump kündigte erneut an, seine Steuererklärung zu veröffentlichen, sobald die Überprüfung der Steuerbehörden abgeschlossen sei. Am Ende gab es sogar noch versöhnliche Signale. Trump er erklärte, er bewundere, dass Clinton eine Kämpferin sei und nicht aufgebe. Clinton erwähnte Trumps Kinder mit lobenden Worten. Und zum Ende der Debatte gaben sich beide die Hände.