Polizei hat terrorverdächtigen Syrer in Leipzig festgenommen

Der flüchtige Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr ist in der Nacht zu Montag in Leipzig festgenommen worden. Das teilte die sächsische Polizei am Montagmorgen über Twitter mit: „Wir sind geschafft, aber überglücklich: der Terrorverdächtige Albakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen“, hieß es....