Afghanischer Militärhubschrauber abgestürzt - sieben Tote

Kabul. Beim Absturz eines afghanischen Militärhubschraubers in der nördlichen Provinz Baglan sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Der Helikopter habe in den frühen Morgenstunden Vorräte und Hilfsmittel an einen Außenposten in der Provinzhauptstadt Pul-e Chumri liefern sollen, sagte der Provinzrat der dpa. Bei den Toten handele es sich um vier Mitglieder der Luftwaffe und drei Soldaten. Die Taliban gaben an, den Hubschrauber abgeschossen zu haben. Vom afghanischen Verteidigungsministerium hieß es dagegen, der Helikopter habe "wegen technischer Probleme Feuer gefangen" und sei abgestürzt.

