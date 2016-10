Dobrindt - komplettes Aus für Benzin- und Dieselfahrzeuge bis 2013 ist vollkommen unrealistisch Die Bundesländer wollen einem Magazinbericht zufolge ab 2030 keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr neu zulassen. Sowohl SPD- als auch unionsregierte Länder befürworteten ein entsprechendes Verbot von Verbrennungsmotoren, berichtete der "Spiegel" am Samstag. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU): "Ein komplettes Aus für Verbrennungsmotoren in den nächsten 14 Jahren ist vollkommen unrealistisch. Richtig ist, dass wir die Elektromobilität fördern, dass wir einen Aufbau der Elektroladeinfrastruktur forcieren und mit Kaufprämie auch dafür sorgen, dass die Elektromobilität in den nächsten Jahren, Zug um Zug, mehr Akzeptanz erfahren wird - aber parallel zum Hochlauf der Elektromobilität wird es noch viele Jahre auch Verbrennungsmotoren in der Automobilindustrie geben." Dobrindt erwartet allerdings auch von der Automobilindustrie, dass sie in Zukunft mehr Modelle mit Elektroantrieb zur Verfügung stellt.