Trump hält trotz Skandal-Video an Kandidatur fest Der US-amerikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat ungeachtet des Skandals um ein frauenfeindliches Video seine Kandidatur bekräftigt. Bei einem kurzen spontanen auftritt im New Yorker Trump Tower antwortet Trump auf Reporter-Nachfragen, dass er zu 100% im Rennen um die Präsidentschaft bleibe. Trump war im Wahlkampf wegen vulgärer und sexistischer Äußerungen über Frauen schwer in Bedrängnis geraten. Mit einer eilig vorgelegten Entschuldigung versuchte er kurz vor dem zweiten TV-Duell in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seiner demokratischen Rivalen Hillary Clinton, den schlimmsten Schaden für seine Kampagne abzuwenden.