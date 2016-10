Regierungspartei führt bei Wahl in Georgien deutlich

Tiflis. Bei der Parlamentswahl in der Südkaukasusrepublik Georgien liegt die proeuropäische Regierungspartei Georgischer Traum nach vorläufigen Ergebnissen klar in Führung. Nach Auszählung von 63 Prozent der Wahlkreise komme die Partei von Regierungschef Giorgi Kwirikaschwili auf fast 50 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlkommission in der Hauptstadt Tiflis mit. Die liberale Oppositionspartei Vereinte Nationale Bewegung lag demnach bei knapp 27 Prozent. Die Wahl gilt als richtungsweisend, weil die Ex-Sowjetrepublik eine Annäherung an EU und Nato anstrebt.

