Computer und WLAN für Schulen: Wanka kündigt Milliardenprogramm an

Berlin. Mit einem Milliardenprogramm will der Bund die Ausstattung der Schulen in Deutschland mit Computern und freiem Internet verbessern. "Schülerinnen und Schüler müssen heute auch digital lernen und arbeiten können, statt nur zu daddeln. Dafür brauchen wir einen Digital-Pakt zwischen Bund und Ländern", sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka der "Bild am Sonntag". Für Computer und WLAN in allen Schulen solle der Bund bis 2021 fünf Milliarden Euro bereitstellen. Wanka kündigte an, ihr Projekt "DigitalPakt#D" am Mittwoch vorzustellen.

