Aleppo-Resolution scheitert im UN-Sicherheitsrat

New York. Russland hat im UN-Sicherheitsrat per Veto einen Resolutionsentwurf für eine erneute Waffenruhe in Syrien verhindert. Mit dem russischen Veto scheiterte das von Frankreich und Spanien eingebrachte Papier. Der Rat wollte danach auch noch über einen von Russland eingebrachten rivalisierenden Resolutionsentwurf abstimmen. Es wird allerdings erwartet, dass auch dieser scheitert. Im russischen Entwurf fehlt die Forderung nach einem Ende aller Luftangriffe und militärischen Flüge über Aleppo.

