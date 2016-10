Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz – Was wir bisher wissen

Der flüchtige Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr, der der Polizei bei einem Anti-Terror-Einsatz in Chemnnitz entwischt war, ist in der Nacht zu Montag in Leipzig festgenommen worden. Der 22-jährige Syrer war seit Samstag auf der Flucht. Die Umstände der Festnahme sind noch ungeklärt. Was wir bisher...