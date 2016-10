Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz – Was wir bisher wissen

Die Polizei Sachsen hat bei einem Anti-Terror-Einsatz in einer Wohnung in Chemnitz mehrere Hundert Gramm Sprengstoff gefunden. Der Großeinsatz war wegen des Verdachts auf Vorbereitungen für einen Sprengstoffanschlag in der Nacht zu Samstag begonnen worden. Drei Verdächtige sind festgenommen worden,...