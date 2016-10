Georgien wählt neues Parlament In Georgien haben die Wahllokale geöffnet. Die Bürger der Ex-Sowjet-Republik sind dazu aufgerufen ein neues Parlament zu wählen. Die regierende Dream-Partei, die von einem der reichsten Geschäftsmännern des Landes Bidzina Ivanishvilli kann sich Hoffnungen auf einen Sieg machen. Doch da viele Wähler laut Umfragen noch unentschieden sind, rechnet sich auch die größte Oppositionspartei UNM gute Chancen aus. "Wir erwarten ein gutes Leben, eine effiziente Wirtschaft, Wohlstand, und den Sieg, und ich glaube wir schaffen das alles!" "Von den Wahlen erwarte ich Veränderungen, mehr hin zu Europa und Demokratie." Die Abstimmung in dem Land, in dem strategisch wichtige Öl- und Gas-Pipelines liegen, wird auch als ein Stabilitätstest gewertet. Seit einem kurzen Krieg mit Russland wird ein Fünftel des Territoriums von pro-russischen Separatisten kontrolliert. Dennoch sehen sowohl die Regierungspartei wie auch die Oppositionspartei UNM ihre Zukunft in der NATO und auch der Europäischen Union, doch stößt das in Russland auf wenig Begeisterung. Doch auch innenpolitisch gibt es immer wieder Probleme, die Wirtschaft schwächelt. Und vor den Wahlen kam es in der Hauptstadt Tiflis zu einem Anschlag auf einen UNM-Politiker, der aber dem Tod knapp entkam. Doch trotz der Probleme steht bereits vor den Wahlen fest, dass Georgien ungeachtet des Wahlausgangs von seinem pro-europäischen Kurs nicht abweichen wird.