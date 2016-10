Terrorverdächtiger entwischte Ermittlern knapp – Warnschuss

Beamte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei haben am Sonntag in Chemnitz im Zusammenhang mit dem Anti-Terror-Einsatz einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Das gab das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) auf Twitter bekannt. „Es gab Hinweise auf bestehende Kontakte zum Tatverdächtigen“, so das...