Terrorverdächtiger entwischte Ermittlern knapp – Warnschuss

Nach dem brisanten Bombenfund in Chemnitz zieht die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen in dem Terrorfall an sich. Die bisherigen Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass der gesuchte 22-jährige Syrer einen „islamistisch motivierten Anschlag“ durchführen wollte, sagte eine Sprecherin dem...