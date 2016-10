Trump entschuldigt sich für vulgäre Äußerungen über Frauen Im US-Präsidentschaftswahlkampf hat sich der republikanische Kandidat Donald Trump in einer Erklärung für obszöne und sexistische Äußerungen über Frauen vor rund zehn Jahren entschuldigt. "Ich habe es gesagt. Es war falsch. Ich entschuldige mich" Trump hatte die Videoerklärung am Samstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Er bedaure dies und verspreche sich zu bessern. Die Veröffentlichung des Videos aus dem Jahr 2005 am Freitag sei aber eine Ablenkung von wichtigeren politischen Fragen. In der Aufnahme spricht Trump mit vulgären Worten darüber, Frauen zu küssen, zu begrabschen und zu verführen. Wenn man ein Star sei, ließen die Frauen es zu, sagte er in dem Video, das vor einem Auftritt Trumps in einer TV-Sendung entstanden sein soll. Zwei Tage vor dem nächsten TV-Duell im Wahlkampf sorgte das Video in den USA für große Empörung. Trumps demokratische Rivalin Hillary Clinton twitterte, das Video sei erschreckend. Auch in seiner republikanischen Partei wurde Trump scharf kritisiert.