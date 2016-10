Merkel fordert Waffenruhe in Aleppo

Magdeburg. Nach den heftigen Luftangriffen auf Aleppo fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Ende der schweren Kämpfe in der nordsyrischen Stadt. "Es ist grauenvoll, was sich da abspielt. Wir müssen alles daran setzen, um zu versuchen, einen Waffenstillstand hinzubekommen", sagte Merkel in Magdeburg. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenze erklärte, seit Juli seien die acht verbliebenen Kliniken in Aleppos Rebellengebieten mindestens 23 Mal angegriffen worden. Die Krankenhäuser würden von der großen Zahl an Verletzten erdrückt. "Die Menschen sterben sprichwörtlich auf dem Boden der Einrichtungen", teilte MSF mit.

