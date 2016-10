Gabriel sieht SPD in der K-Frage nicht unter Druck HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON SPD-Chef Sigmar Gabriel "Solange die Union nicht Klarheit hat, wer bei denen antritt, obwohl sie die Kanzlerin stellen, ist die SPD unter gar keinem Druck. Also, wenn wir drei Leute, vielleicht haben wir auch vier oder auch fünf. Jedenfalls wenn wir drei Menschen haben, die sie, Beobachter, viele in der SPD, für in der Lage halten, das zu machen, so wie das mal bei Gerd Schröder und Oskar Lafontaine der Fall gewesen war, da gab es auch zwei. Wir hatten ´mal die Situation, wo Rudolf Scharping, Gerd Schröder und Heidmarie Wieczorek-Zeul kandidiert haben, gegeneinander. Das ist doch eine komfortable Lage gegenüber einer Union, die nicht ´mal wissen, ob sie die eigene Kanzlerin noch einmal aufstellen wollen. Wo es schon darum geht, ob die bei der CSU auf dem Parteitag eingeladen wird. Ich finde, die SPD hat eigentlich jeden Grund zur Entspanntheit. Ich jedenfalls bin ganz entspannt."