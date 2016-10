Ärzte ohne Grenzen: 23 Angriffe auf Kliniken in Ost-Aleppo

Aleppo. Die verbliebenen Kliniken in den Rebellengebieten der nordsyrischen Stadt Aleppo sind der Organisation Ärzte ohne Grenzen zufolge seit Juli mindestens 23 Mal angegriffen worden. Im Osten der Stadt sei der Zugang zu medizinischer Versorgung extrem begrenzt, erklärte MSF. Die acht Kliniken würden von der großen Zahl an Verletzten erdrückt. "Die Menschen sterben sprichwörtlich auf dem Boden der Einrichtungen", so MSF. Die Rebellengebiete der Stadt hatten in den vergangenen zwei Wochen heftigse Angriffe der syrischen und russischen Luftwaffe erlebt.

