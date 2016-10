UN-Sonderbeauftragter für Syrien macht ungewöhnliches Angebot an Rebellen in Aleppo HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne Sprechertext. Ungewöhnliches Angebot des UN-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan de Mistura, an die Rebellen in Aleppo: "Wenn Sie sich entscheiden, zu gehen - in Würde und mit Ihren Waffen - nach Idlib oder wohin Sie wollen, dann wäre ich persönlich bereit, Sie zu begleiten." "In maximal zwei, zweieinhalb Monaten wird das östliche Aleppo völlig zerstört sein. Wir reden hier insbesondere von der Altstadt. Und Tausende syrische Zivilisten, nicht Terroristen, werden tot sein."