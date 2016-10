Friedensnobelpreis geht an Kolumbiens Präsidenten Die Spannung war groß, als eine Vertreterin des norwegischen Komitees für die Verleihung des Friedensnobelpreises um 11.00 Uhr vor die Presse trat. Auch der diesjährige Preisträger wird für einige eine Überraschung gewesen sein: "Das norwegische Nobelkomitee hat entschieden, den Friedensnobelpreis für 2016 an den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos zu vergeben. Für seine entschiedenen Bemühungen, den mehr als 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden. Ein Krieg, der mindestens 220.000 Kolumbianern das Leben gekostet hat." Nach langen Verhandlungen und vielen Rückschlägen hatten der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos und der Anführer der Farc-Rebellen Ivan Marquez Ende September einen Friedensvertrag unterschrieben. Seit Ende August war ein Waffenstillstand in Kraft. Der Vertrag sah eine Landreform, die Entwaffnung der Rebellen und ihre Umwandlung in eine politische Partei vor. Auch der Kampf gegen den Drogenhandel gehörte zu dem Abkommen. In einem Referendum hatte eine knappe Mehrheit der Kolumbianer den Friedensvertrag zwischen Regierung und FARC-Rebellen allerdings abgelehnt. Kritiker bemängelten die weitreichende Straffreiheit für die Rebellen und deren geplante politische Beteiligung. Das fünfköpfige Komitee hob allerdings hervor, dass Santos trotz der Ablehnung der Bevölkerung große Verdienste habe. Er habe klar gemacht, dass er weiter für den Frieden in Kolumbien kämpfen werde. Die Anerkennung gelte auch dem kolumbianischen Volk, das die Hoffnung auf Frieden nicht aufgegeben habe, sowie den zahlreichen Opfern des Krieges.