Bundeswehr-Tornados müssen am Boden bleiben

Fast jeder zweite Tornado-Kampfjet der Bundeswehr muss wegen der am Mittwoch festgestellten technischen Probleme am Boden bleiben. Es sind die 39 modernsten der insgesamt 85 Tornados der Bundeswehr betroffen, wie ein Sprecher der Luftwaffe am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Darunter...