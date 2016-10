Polens Regierung lehnt Abtreibungsverbot nach Protesten ab

Überraschend hat Polens Regierung ihren Kurs in der Abtreibungspolitik geändert und die weitere Verschärfung des Abtreibungsverbotes gekippt. In einer eilig einberufenen Sitzung lehnte das Parlament den Gesetzesentwurf einer Bürgerbewegung von Abtreibungsgegnern am Donnerstag nach zweiter Lesung...