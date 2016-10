Hilfskonvoi bei Aleppo wurde laut UN aus der Luft beschossen

Der verheerende Angriff auf einen Hilfskonvoi in Syrien im September ist nach UN-Angaben aus der Luft verübt worden. Ein Satelliten-Experte der Vereinten Nationen sagte am Mittwoch in Genf, dass Analysen eindeutig auf einen Luftschlag hindeuteten. Die Einschlaglöcher am Tatort legten den Schluss...