Nahles stimmt auf Rentenbeitrag über 22 Prozent ein Zur Sicherung des Rentenniveaus werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach Worten von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles langfristig über 22 Prozent des Bruttolohns an die Rentenversicherung überweisen müssen. Nahles am Dienstag in Berlin: "Wir waren uns hier heute einig, statt eines stetig weiter sinkenden Rentenniveaus, muss es eine verlässliche Haltelinie geben. Gleichzeitig dürfen die Beiträge nicht in den Himmel schießen. Klar ist, dass es natürlich unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen darüber gab, wo eine Haltelinie zu ziehen ist, und natürlich auch beim Beitragssatz." Derzeit beträgt der Beitragssatz 18,7 Prozent des Bruttolohns. Davon zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber je die Hälfte. Nahles will im November ein Rentenkonzept vorlegen. Sie führt dazu derzeit mit Verbänden und Interessenorganisationen einen Rentendialog. Dort gibt es schon im Vorfeld Kritik. Hubertus Porschen, Vorsitzender des Verbandes der jungen Unternehmer: "Ich finde den Vorstoß von Frau Nahles nicht gut. Der Vorstoß zielt auf Kosten einer Generation, nämlich der jungen Generation und das sollte nicht so sein. Die Lasten sollten schon gerecht verteilt werden." „Ja die Reform, die von der Regierung Schröder/Müntefering ausging, die haben in die richtige Richtung gezielt. Rente mit 67. Das wurde durch die jetzige Große Koalition wieder negiert, Rente mit 63, Mütterrente, Lebensleistungsrente, das alles geht wieder auf Kosten der einen, der jungen Generation. Anstatt dessen sollten wir lieber das bestehende Drei-Säulen-Modell stärken - private Vorsorge, gesetzliche Vorsorge und betriebliche Vorsorge - stärken." In der vorigen Woche hatte das Arbeitsministerium erstmals Berechnungen verbreitet, die über das Jahr 2030 hinaus reichen. Demnach könnte das Rentenniveau bis 2045 von 47,8 Prozent eines Durchschnittslohns auf etwa 41,6 Prozent sinken, wenn nicht gegengesteuert wird. Gesetzlich festgelegt ist, dass das Rentenniveau bis 2030 nicht unter 43 Prozent sinken soll.