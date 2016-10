Thailand verweigert Studentenführer aus China die Einreise Behörden in Thailand haben einem Studentenführer aus China am Mittwoch die Einreise verweigert. Joshua Wong wollte an einer Universität in dem südostasiatischen Land über die sogenannten "Regenschirm-Proteste" in Hongkong und die Gründung seiner Partei Demosisto sprechen. Wong werde nach Hongkong zurückgeschickt, teilte die Grenzpolizei mit. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. In Thailand herrscht seit 2014 ein Militärregime, das sehr enge Beziehungen zur Regierung in Peking unterhält. Die sogenannte "Regenschirm-Bewegung" war 2014 Teil einer der größten Protestbewegungen für mehr Demokratie in Hongkong.