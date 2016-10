Rom. Der Zustrom von Bootsflüchtlingen aus Nordafrika in Richtung Italien reißt nicht ab. Heute seien im Seegebiet zwischen Sizilien und Libyen mehr als 4600 Menschen gerettet worden, teilte die italienische Küstenwache mit. 28 Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. Die Flüchtlinge, zu deren Nationalität keine Angaben gemacht wurden, waren meist mit Schlauchbooten unterwegs. Am Montag waren in dem Seegebiet mehr als 6000 Flüchtlinge an einem Tag gerettet und neun tot geborgen worden.

