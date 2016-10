Waffenstillstand in Kolumbien verlängert Nachdem die kolumbianische Bevölkerung den Friedensvertrag mit den Farc-Rebellen in einer Volksabstimmung abgelehnt hat, ist der Waffenstillstand in Kolumbien bis Ende des Monats verlängert worden. Er hoffe, bis dahin könne das Abkommen konkretisiert und der Konflikt beigelegt werden, sagte Staatspräsident Juan Manuel Santos in einer Fernsehansprache. Zuvor hatten bereits die Rebellen der Farc angekündigt, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten. Der Waffenstillstand war im August geschlossen worden und sollte bis zum Tag des Referendums gelten. Mit der überraschenden Ablehnung des Vertrages wurde nun die Verlängerung nötig. Sicherheitsexperten dringen auf eine schnelle Lösung. Der ungeklärte Zustand sei ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko, hieß es. Am Sonntag hatten die Kolumbianer den Friedensvertrag mit den Farc abgelehnt. Die Gegner kritisierten vor allem die Strafnachlässe und die geplante politische Beteiligung der Rebellen. Um das Abkommen noch zu retten, muss nun nachverhandelt werden.