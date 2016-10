Demokrat Kaine - Trump ist Gefahr für öffentliche Sicherheit Beim Fernsehduell der Kandidaten für die Vizepräsidentschaft in den USA hat der Demokrat Tim Kaine den Republikaner Donald Trump als Gefahr für die öffentliche Sicherheit bezeichnet. Kaine bezog sich am Mittwoch auf eine Äußerung des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. "Ronald Reagan hat in den 80-igern etwas sehr interessantes über Atomwaffen gesagt. Er sagte, dass ein Idiot oder Irrer mit eine Atomwaffe eine Katastrophe auslösen könnte. Und ich denke, dies ist der Chef von Gouverneur Mike Pence" Der Republikaner Pence reagierte darauf mit einem Gegenangriff: Das sei sogar unter dem Niveau von Kaine und Hillary Clinton gewesen. Und das sei schon recht niedrig. Die Debatte in der Kleinstadt Farmville im Bundesstaat Virginia war geprägt von zahlreichen Unterbrechungen und gegenseitigen Angriffen. Pence zielte darauf ab, Hillary Clinton als nicht vertrauenswürdig und ihre Amtszeit als Außenministerin Barack Obamas als gescheitert darzustellen. Kaine wiederum warf Trump vor, Versprechen gebrochen zu haben, indem er sich weigert, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Der 58-jährige Kaine vertritt Virginia im Senat und war früher Gouverneur des Bundesstaates. Der 57-jährige Pence ist Gouverneur von Indiana.