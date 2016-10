ZDF: Geläuterter Islamist doch an Erschießung beteiligt?

Bremen. Ein wegen Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat verurteilter Bremer hat nach ZDF-Informationen möglicherweise doch an der Ermordung von Gefangenen mitgewirkt. Während der 28-Jährige vor dem Hamburger Oberlandesgericht eine Beteiligung an einer Hinrichtung bestritt, hat er nach gemeinsamen Recherchen der ZDF-Sendung "Frontal 21" und der "Washington Post" an einer Erschießung von sieben Gefangenen im syrischen Palmyra mitgewirkt. Für die Frage, ob dem Mann möglicherweise ein weiterer Prozess droht, war die zuständige Bundesanwaltschaft zunächst nicht zu erreichen.