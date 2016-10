Sachsens Innenminister Ulbig verteidigt Dresdner Polizei

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) hat nach den Einheitsfeierlichkeiten am Montag in Dresden die Polizei gegen Kritik in Schutz genommen. Natürlich sei sie zur Neutralität verpflichtet, sagte er am Dienstag in der sächsischen Hauptstadt. Angesichts von Demonstrationen linker Gruppen und...