Trump - habe US-Steuergesetze "brillant" genutzt "Ich weiß viel, aber dass ich die Steuergesetze kenne, hat mir einen gewaltigen Vorteil verschafft". Mit diesen Worten sorgte der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Colorado für Schlagzeilen. Dank seines "unternehmerischen Scharfsinns" habe er es geschafft, seine Steuerlast zu begrenzen und so die Immobilienkrise zu bewältigen, sagte Trump. Es war Trumps erste ausführlichere Stellungnahme zu Steuervorwürfen in einem Bericht der "New York Times". Die Zeitung hatte am Wochenende unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente berichtet, Trump habe möglicherweise 18 Jahre lang keine Steuern gezahlt, nachdem er 1995 einen Verlust von 916 Millionen Dollar geltend gemacht habe. Trumps Wahlkampfteam erklärte daraufhin, die Zeitung sei unrechtmäßig an das Steuerpapier gekommen und arbeite als verlängerter Arm von Trumps demokratischer Konkurrentin Hillary Clinton. Trump habe Hunderte Millionen Dollar an Grundsteuern, Umsatzsteuern, Immobiliensteuern sowie verschiedener anderer Steuern gezahlt und auch an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Ein Clinton-Sprecher erklärte, der Bericht zeige das "kolossale Ausmaß Trumps geschäftlichen Versagens". Zudem werde damit klar, dass für ihn in den USA andere Regeln gälten als für den Durchschnittsbürger. In den USA ist es üblich, dass Präsidentschaftskandidaten ihre Steuern veröffentlichen. Gesetzlich verpflichtet sind sie dazu nicht. Trump weigert sich bislang mit der Begründung, die Bundessteuerbehörde habe die Überprüfung der Unterlagen noch nicht abgeschlossen. Die Behörde selbst hat erklärt, es gebe keine Vorschrift, die eine Veröffentlichung der Dokumente während der Prüfung verbiete.