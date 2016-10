Gefechte in Kundus gehen am zweiten Tag weiter

Kabul. Die Gefechte mit radikalislamischen Taliban im Zentrum der afghanischen Stadt Kundus gehen in den zweiten Tag. In der Nacht seien Kämpfer in die Gebäude der Anti-Drogen-Polizei sowie der Hilfsorganisation Roter Halbmond eingedrungen, hieß es von einem örtlichen Behördenvertreter. Der Angriff hatte in der Nacht auf Montag begonnen, fast genau ein Jahr, nachdem die Taliban die Provinzhauptstadt zum ersten Mal erobert hatten und einen Tag vor Beginn einer internationalen Geberkonferenz für Afghanistan.