Washington. Die USA haben den Dialog mit Russland über eine Waffenruhe in Syrien abgebrochen. Man habe alles dafür getan, gemeinsam mit Moskau die Gewalt in dem Bürgerkriegsland zu beenden, erklärte Außenamtssprecher John Kirby. Russland sei aber seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Moskau gab dagegen den USA die Schuld am Scheitern der Verhandlungen. Beide Seiten hatten sich im September auf eine Waffenruhe geeinigt. Diese scheiterte aber nach wenigen Tagen. Danach eskalierte die Gewalt.

