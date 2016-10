Kolumbianische Farc-Rebellen halten an Waffenruhe fest

Havanna. Trotz der Ablehnung des Friedensvertrags bei dem Referendum in Kolumbien hält die linke Guerillaorganisation Farc an dem Abkommen fest. "Die Farc-Einheiten im ganzen Land werden sich weiterhin an den Waffenstillstand halten", sagte Farc-Chef Rodrigo "Timochenko" Londoño in Havanna. Völlig überraschend hatten die Kolumbianer den Friedensvertrag zwischen Regierung und Farc in einer Volksabstimmung abgelehnt. Die Gegner kritisierten vor allem die künftige politische Beteiligung der Farc und die Strafnachlässe für die Rebellen. Möglicherweise wird das Abkommen nun neu verhandelt.

