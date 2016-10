Berlusconi in New York im Krankenhaus

Rom. Italiens früherer Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach italienischen Medienberichten zur Herzbehandlung in ein Krankenhaus in New York gebracht worden. Er verpasste deshalb einen Gerichtstermin in Mailand, wo er als Zeuge in der Ruby-Affäre aussagen sollte, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Seine Anhörung sei auf den 15. Dezember verschoben worden. Er liege schon seit Freitag im Krankenhaus. Der 80-Jährige war im Juni in Mailand am Herzen operiert worden. Ihm wurde eine neue Herzklappe eingesetzt.

