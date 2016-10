De Maiziere auf Bürgerfest in Dresden In diesem Jahr finden die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden statt. Neben einem dreitägigen Bürgerfest in der Innenstadt stehen am 3. Oktober ein Gottesdienst in der Frauenkirche und anschließend ein zentraler Festakt in der Semperoper auf dem Programm. Unter den prominenten Gästen wird Bundespräsident Joachim Gauck sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartete. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) nahm sich bereits am Sonntag Zeit für einen Rundgang auf dem Bürgerfest und der sogenannten "Blaulichtmeile", auf der sich neben Polizei und Bundespolizei auch andere für die Sicherheit der Bürger zuständige Organisationen wie Feuerwehr und Technisches Hilfswerk vorstellten. Doch am Sonntag kam es in Dresden auch zu einer Demonstration mit mehreren Hundert Teilnehmern. Sie protestierten die gegen die wöchentliche Kundgebung der Pegida, die auch für Montag, den 3. Oktober geplant ist. De Maiziere dazu: "Zur Demokratie gehört Diskussions- und Demonstrationsfreiheit, aber alle sollten bedenken, auch die Demonstranten, dass es in unserer Hymne heißt: Einigkeit und Recht und Freiheit, und nicht Spaltung und Recht und Freiheit, oder nur Selbstbezogenheit und Recht und Freiheit." Das Fest zum Nationalfeiertag der Deutschen Einheit findet unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt, auch weil eine Woche zuvor zwei Sprengsätze explodiert waren. Ziele waren eine Moschee und ein Kongresszentrum. Verletzt wurde jedoch niemand.