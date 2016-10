Flüchtlingsreferendum in Ungarn gescheitert Das Referendum in Ungarn über die EU-Flüchtlingspolitik ist wegen mangelnder Beteiligung gescheitert. Weniger als die erforderlichen 50 Prozent der Wahlberechtigten hätten ihre Stimme abgegeben, erklärte das Nationale Wahlkomitee am späten Sonntagabend. Den offiziellen Zwischenergebnissen zufolge sprachen sich dabei 98,2 Prozent der Teilnehmer gegen den Quotenplan der Europäischen Union zur Verteilung von Flüchtlingen aus. Ministerpräsident Viktor Orban nannte dies ein hervorragendes Ergebnis: Mehr Ungarn hätten sich gegen die EU-Pläne ausgesprochen als im Jahr 2004 für den Beitritt zur Union. Er kündigte einen Entwurf für eine Verfassungsänderung an, um das Ergebnis rechtsverbindlich zu machen. Orban hatte seine Landsleute noch am Samstag aufgerufen, der EU deutlich mitzuteilen, dass deren Flüchtlingspolitik falsch sei und ein Risiko für die Sicherheit Europas. Die Politik in den kommenden Monaten müsse darin bestehen, Brüssel davon abzuhalten, die verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen durchzusetzen. Denn Flüchtlingspolitik sei Aufgabe der nationalen Regierungen.