Taliban-Kämpfer starten Angriff auf afghanische Stadt Kundus

Die radikalislamischen Taliban haben in der Nacht zum Montag einen schweren Angriff auf die Hauptstadt der nordafghanischen Provinz Kundus begonnen und liefern sich mit Sicherheitskräften nun schwere Kämpfe am Stadtrand. Das bestätigte am Montag ein Provinzratsmitglied, Amruddin Wali. Gefechte...