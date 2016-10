Staffelübergabe für Präsidentschaft des Bundesrats an Malu Dreyer

Dresden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer nimmt am Tag der Deutschen Einheit symbolisch den Stab der Bundesratspräsidentschaft entgegen. Offiziell tritt sie das Amt als Nachfolgerin des sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich am 1. November an. Die Stabübergabe von Tillich an Dreyer findet an diesem Montag im Zelt des Bundesrats am Dresdner Altmarkt statt, während der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit. Als Motto für ihre Bundesratspräsidentschaft hat sie das Leitmotiv gewählt: "Zusammen sind wir Deutschland."

