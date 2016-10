Gauck und Merkel zur Zentralen Einheitsfeier in Dresden erwartet

Dresden. Zur zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden werden heute zahlreiche hochrangige Politiker erwartet. Unter anderem haben sich Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angela Merkel sowie Bundestagspräsident Norbert Lammert angekündigt. Geplant sind ein ökumenischer Gottesdienst in der Frauenkirche und ein Festakt in der Semperoper. Die Feierlichkeiten finden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund 2600 Beamte bietet die Polizei auf. Linke Bündnisse hatten im Vorfeld Proteste angekündigt, auch Pegida- Anhänger wollen demonstrieren.