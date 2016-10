Bruder von Fethullah Gülen in der Türkei festgenommen

Istanbul. Der Bruder des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen ist in der westtürkischen Metropole Izmir festgenommen worden. Die Polizei habe Gülen im Haus eines Verwandten in Gewahrsam genommen, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Seinen Bruder - den Prediger Gülen - macht die Türkei für den Putschversuch Mitte Juli verantwortlich und fordert dessen Auslieferung. Dem nun festgenommenen Bruder, Kutbettin Gülen, wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Die Behörden gehen massiv gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung vor.

