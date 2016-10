London will Brexit-Verhandlungen im März einleiten

London. Großbritannien wird im März das Verfahren nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages zum Austritt aus der Europäischen Union einleiten. "Wie sie wissen, habe ich immer gesagt, dass wir es nicht vor Jahresende auslösen werden, damit wir Vorbereitungen treffen können", sagte sie in der BBC. Sie werde den Zeitraum heute in ihrer Rede auf dem Parteitag ihrer Konservativen Partei nennen. Die verbleibenden 27 EU-Mitglieder drängen May seit dem Votum der Briten für den Ausscheiden aus der Europäischen Union beim Brexit-Referendum im 23. Juni zu einem schnelleren Beginn der Verhandlungen.