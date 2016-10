Großbritannien will EU-Austritt bis Ende März beantragen

Die britische Regierung will den Antrag zum Austritt aus der EU bis spätestens Ende März stellen. Bis dahin solle die Erklärung nach Artikel 50 der EU-Verträge eingereicht werden, sagte Premierministerin Theresa May am Sonntag der BBC. „Wie sie wissen, habe ich immer gesagt, dass wir ihn (den...