Kolumbianische Farc-Rebellen wollen Opfer entschädigen

Bogotá. Im kolumbianischen Friedensprozess will die linke Guerillaorganisation Farc ihr Vermögen offenlegen und die Opfer des bewaffneten Konflikts entschädigen. Das teilten die Rebellen mit. Morgen stimmen die Kolumbianer in einem Referendum über den Friedensvertrag zwischen der Regierung und den Farc ab. Wird das Abkommen angenommen, werden die rund 5800 Guerilla-Kämpfer für ein halbes Jahr in 27 Zonen zusammengezogen und entwaffnet. Zu diesem Zeitpunkt will die Farc-Führung die Vermögensverhältnisse offenlegen. Über wie viel Geld und Besitztümer die Rebellen verfügen, ist unklar.

