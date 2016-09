Für Einheitsfeiern in Dresden gilt höchste Sicherheitsstufe

Dresden. In Dresden werden Hunderttausende zu den zentralen Feiern zum Tag der deutschen Einheit erwartet. Am Montag, dem eigentlichen Feiertag, kommen auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Drei Tage lang gibt es ein Bürgerfest und viele weitere Veranstaltungen. Aus Angst vor Terror und möglicherweise gewaltsamen Protesten starten die Feiern in Dresden unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen. Nach zwei Sprengstoffanschlägen am vergangenen Montag und dem Fund einer Bombenattrappe ist die Polizei in Alarmbereitschaft.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder