Osnabrück. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat sich für Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck ausgesprochen. "Steinmeier wäre ein hervorragendes Staatsoberhaupt", sagte Barley der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Nur die Kanzlerin will noch nicht so recht. Aus welchen Gründen auch immer", fügte sie hinzu. Dabei liege diese Lösung "eigentlich auf der Hand". Die Union strebt eine einvernehmliche Nominierung zusammen mit der SPD an.

