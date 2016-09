Merkel betont Nachteile einer Rentenangleichung für Ost-Arbeitnehmer

Dresden. Die Bundesregierung ist sich über die geplante Angleichung der Ost-Renten an das West-Niveau immer noch uneinig. Kanzlerin Angela Merkel wies in der "Sächsischen Zeitung" auf die damit verbundenen Nachteile für die heutigen Arbeitnehmer im Osten hin. Bisher werden die niedrigeren Ost-Löhne bei der Rentenberechnung höher gewertet als West-Löhne. "Eine Anhebung der Ost-Renten ohne einen Verzicht auf die Höherwertung der Ost-Einkommen wird es nicht geben", so Merkel. Der Wegfall der Höherwertung könne aber dazu führen, "dass künftige Rentenansprüche niedriger als nach geltendem Recht ausfallen".

