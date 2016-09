Berliner Linke stimmt für rot-rot-grüne Koalitionsverhandlungen

Berlin. Die Berliner Linken wollen mit SPD und Grünen über die künftige Landesregierung verhandeln. Ein Parteitag nahm am Abend nach heftiger Debatte die Empfehlung des Landesvorsitzenden Klaus Lederer zur Aufnahme rot-rot-grüner Koalitionsgespräche an. "In den Verhandlungen haben wir die große Chance, Veränderungen zu erreichen", warb Lederer. Dafür sei aber volle Rückendeckung aus der Partei nötig. Viele Redner warben für Opposition statt Regierungsbeteiligung. Die SPD hat Koalitionsgesprächen bereits zugestimmt, die Grünen entscheiden kommende Woche Mittwoch.

