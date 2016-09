Brüssel. Die Europäische Union will den Pariser Weltklimapakt nächste Woche ratifizieren und ebnet damit den Weg für ein Inkrafttreten noch in diesem Jahr. Den Beschluss fassten die EU-Umweltminister in Brüssel, wie Diplomaten bestätigten.

